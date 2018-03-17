Итоговый выпуск новостей за 21:00: Возвращение зимы. предвыборная Россия
Выпуск новостей 22:21, сегодня 49 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 21:00 - в Украину снова вернулась зима: аварии, пробки, погрязшие в сугробах автомобили. Украину засыпает снегом. За день до выборов российские власти наступают на оппозицию: в нескольких городах задержали работников штабов Алексея Навального и его сторонников.
Также в выпуске:
Россия высылает британских дипломатов из страны.
В Крыму людей заставляют голосовать за Путина.
Ситуация на фронте.
Источник: 24 Канал
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