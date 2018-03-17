Итоговый выпуск новостей за 21:00: Возвращение зимы. предвыборная Россия

В итоговом выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 21:00 - в Украину снова вернулась зима: аварии, пробки, погрязшие в сугробах автомобили. Украину засыпает снегом. За день до выборов российские власти наступают на оппозицию: в нескольких городах задержали работников штабов Алексея Навального и его сторонников.

Также в выпуске: Россия высылает британских дипломатов из страны. В Крыму людей заставляют голосовать за Путина. Ситуация на фронте.