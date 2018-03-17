Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення зими. Передвиборча Росія
Випуск новин 22:13, сьогодні 82 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 17 березня станом на 21:00 – в Україну знову повернулася зима: аварії, затори, загрузлі в кучугурах автомобілі. Україну засипає снігом. За день до виборів російська влада наступає на опозицію: в кількох містах затримали працівників штабів Олексія Навального і його прибічників.
Також у випуску:
Росія висилає британських дипломатів з країни.
У Криму людей примушують голосувати за Путіна.
Ситуація на фронті.
Джерело: 24 Канал
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