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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення зими. Передвиборча Росія

Випуск новин 22:13, сьогодні 82 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 17 березня станом на 21:00 – в Україну знову повернулася зима: аварії, затори, загрузлі в кучугурах автомобілі. Україну засипає снігом. За день до виборів російська влада наступає на опозицію: в кількох містах затримали працівників штабів Олексія Навального і його прибічників.

Також у випуску:

Росія висилає британських дипломатів з країни.

У Криму людей примушують голосувати за Путіна.

Ситуація на фронті.

Теги: Вибори в Росії 2018 Олексій Навальний Випуск новин Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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