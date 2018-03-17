Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення зими. Передвиборча Росія

У підсумковому випуску новин за 17 березня станом на 21:00 – в Україну знову повернулася зима: аварії, затори, загрузлі в кучугурах автомобілі. Україну засипає снігом. За день до виборів російська влада наступає на опозицію: в кількох містах затримали працівників штабів Олексія Навального і його прибічників.

Також у випуску: Росія висилає британських дипломатів з країни. У Криму людей примушують голосувати за Путіна. Ситуація на фронті.