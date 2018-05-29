Итоговый выпуск новостей за 21:00: Встреча президента Украины и Германии. Состояние Сенцова
В итоговом выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 21:00 – в Киеве встретились президенты Украины и Германии. Разговаривали за закрытыми дверями больше часа. Олег Сенцов продолжает голодовку. Накануне ему начали предоставлять поддерживающую терапию.
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Источник: 24 Канал
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