Підсумковий випуск новин за 21:00: Зустріч президента України та Німеччини. Стан Сенцова

У підсумковому випуску новин за 29 травня станом на 21:00 – у Києві зустрілись президенти України та Німеччини. Розмовляли за зачиненими дверима більше години. Олег Сенцов продовжує голодування. І напередодні йому почали надавати підтримувальну терапію. І

Також у випуску: Глава міністерства закордонних справ Росії заявив, що Росія не повернеться до переговорів в рамках Нормандської четвірки. На Сумщині жінка вкрала чужу дитину, аби повернути свою. Служба безпеки України розслідує трансляцію параду на 9 травня з окупованого Донецька. Проросійські бойовики навмисне засіли на околицях окупованої Горлівки, просто посеред житлових будинків і звідти ведуть вогонь по мирних українцях.