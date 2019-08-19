Итоговый выпуск новостей за 22:00: Встреча Зеленского с Нетаньяху. Скандал с Бужанским

В итоговом выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 22:00 – Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху прилетел с двухдневным визитом в столицу и поговорил с Зеленским про торговые отношения и инвестиции. Новоизбранный нардеп Максим Бужанский обозвал журналистку издания "Новое время". Однако хамство депутата от "Слуги народа" не сошло ему с рук, по крайней мере от медиа-сообщества и ряда депутатов.

Также в выпуске: История военного, который после травмы смог пробежать дистанцию в 100 километров. Пострадавшие от пожара в одесской гостинице "Токио Стар" рассказали подробности инцидента и как приходят в себя после трагедии. На Львовщине на свиноферме обнаружили масштабную вспышку африканской чумы. Путин провел встречу с президентом Франции Макроном.

Источник: 24 канал