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      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Встреча Зеленского с Нетаньяху. Скандал с Бужанским

      Выпуск новостей 331 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 22:00 – Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху прилетел с двухдневным визитом в столицу и поговорил с Зеленским про торговые отношения и инвестиции. Новоизбранный нардеп Максим Бужанский обозвал журналистку издания "Новое время". Однако хамство депутата от "Слуги народа" не сошло ему с рук, по крайней мере от медиа-сообщества и ряда депутатов.

      Также в выпуске:

      История военного, который после травмы смог пробежать дистанцию в 100 километров.

      Пострадавшие от пожара в одесской гостинице "Токио Стар" рассказали подробности инцидента и как приходят в себя после трагедии.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Слуга народа Выпуск новостей Биньямин Нетаньяху
      Источник: 24 канал
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