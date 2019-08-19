Підсумковий випуск новин за 21:00: Зустріч Зеленського з Нетаньяху. Скандал з Бужанським
У підсумкову випуску новин за 19 серпня станом на 21:00 – Прем'єр Ізраїля Беньямін Нетаньяху прилетів із дводенним візитом до столиці та поговорив з Зеленським про торговельні відносини і інвестиції. Новообраний нардеп Максим Бужанський обізвав журналістку видання "Новое время". Проте хамство депутата від "Слуги народу" не зійшло йому з рук, принаймні від медіа-спільноти та низки депутатів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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