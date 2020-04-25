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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Выплаты безработным. Запрет посещать кладбища

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 21:00 – теперь в портале "Дия" можно оформить выплаты пособия по безработице. Такое решение приняло правительство. Полиция по всей стране запретила посещать кладбища в поминальные дни. 22 тысячи правоохранителей будут следить за этим, – сообщает пресс-служба Нацполиции.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      5% Чорнобильського заповідника - перетворилося на згарище через пожежі у зоні відчуження. Про це заявляє його директор Олександр Галущенко.

      В китайському Ухані, звідки коронавірус почав ширитися, одужав останній хворий пацієнт.

      В Тернополі 39-річний чоловік який повернувся з Польщі вчинив самогубство під час обсервації в одній із міських лікарень.

      У одному з гуртожитків Запоріжжя стався спалах коронавірусу. Про це повідомили у мерії міста. Відомо, що будинок розташований в Олександрівському районі. Вірус виявили одразу в 11 людей.

      Автор: Дарья Кудимова
      Теги: Безработица Дия Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Выпуск новостей
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