Итоговый выпуск новостей за 21:00: Выплаты безработным. Запрет посещать кладбища

В итоговом выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 21:00 – теперь в портале "Дия" можно оформить выплаты пособия по безработице. Такое решение приняло правительство. Полиция по всей стране запретила посещать кладбища в поминальные дни. 22 тысячи правоохранителей будут следить за этим, – сообщает пресс-служба Нацполиции.

Також у випуску новин на 24 каналі: 5% Чорнобильського заповідника - перетворилося на згарище через пожежі у зоні відчуження. Про це заявляє його директор Олександр Галущенко. В китайському Ухані, звідки коронавірус почав ширитися, одужав останній хворий пацієнт. В Тернополі 39-річний чоловік який повернувся з Польщі вчинив самогубство під час обсервації в одній із міських лікарень. У одному з гуртожитків Запоріжжя стався спалах коронавірусу. Про це повідомили у мерії міста. Відомо, що будинок розташований в Олександрівському районі. Вірус виявили одразу в 11 людей.