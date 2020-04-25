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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Виплати безробітним. Заборона відвідувати кладовища

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 25 квітня станом на 21:00 – тепер у порталі "Дія" можна оформити виплати допомоги з безробіття. Таке рішення ухвалив уряд. Поліція по всій країні заборонила відвідувати кладовища на поминальні дні. 22 тисячі правоохороноців будуть за цим стежити, – повідомляє прес-служба Нацполіції.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      5% Чорнобильського заповідника - перетворилося на згарище через пожежі у зоні відчуження. Про це заявляє його директор Олександр Галущенко.

      В китайському Ухані, звідки коронавірус почав ширитися, одужав останній хворий пацієнт.

      В Тернополі 39-річний чоловік який повернувся з Польщі вчинив самогубство під час обсервації в одній із міських лікарень.

      У одному з гуртожитків Запоріжжя стався спалах коронавірусу. Про це повідомили у мерії міста. Відомо, що будинок розташований в Олександрівському районі. Вірус виявили одразу в 11 людей.

      Автор: Дарія Кудімова
      Теги: Безробіття Дія Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Випуск новин
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