Підсумковий випуск новин за 21:00: Виплати безробітним. Заборона відвідувати кладовища

У підсумковому випуску новин за 25 квітня станом на 21:00 – тепер у порталі "Дія" можна оформити виплати допомоги з безробіття. Таке рішення ухвалив уряд. Поліція по всій країні заборонила відвідувати кладовища на поминальні дні. 22 тисячі правоохороноців будуть за цим стежити, – повідомляє прес-служба Нацполіції.

Також у випуску новин на 24 каналі:

5% Чорнобильського заповідника - перетворилося на згарище через пожежі у зоні відчуження. Про це заявляє його директор Олександр Галущенко.

В китайському Ухані, звідки коронавірус почав ширитися, одужав останній хворий пацієнт.

В Тернополі 39-річний чоловік який повернувся з Польщі вчинив самогубство під час обсервації в одній із міських лікарень.

У одному з гуртожитків Запоріжжя стався спалах коронавірусу. Про це повідомили у мерії міста. Відомо, що будинок розташований в Олександрівському районі. Вірус виявили одразу в 11 людей.