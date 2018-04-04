Итоговый выпуск новостей за 21:00: Выплаты пленным. Супрун не собирается в отставку

В итоговом выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 21:00 – освобожденным 27 декабря 2017 года пленным государство так и не выплатило обещанные 100 тысяч гривен. Ульяна Супрун не отреагировала на решение депутатов о ее увольнении и планирует продолжать свою работу.

Также в выпуске: День антикоррупционеров в Верховной Раде. Умер пленник Кремля Юрий Солошенко. Над Зайцево в течение нескольких часов летал беспилотник.