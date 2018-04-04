Підсумковий випуск новин за 21:00: Виплати полоненим. Супрун не збирається у відставку

У підсумковому випуску новин за 4 квітня станом на 21:00 – звільненим 27 грудня 2017 року полоненим держава так і не виплатила обіцяні 100 тисяч гривень. Уляна Супрун не відреагувала на рішення депутатів про її звільнення і планує продовжувати свою роботу.

Також у випуску: День антикорупціонерів у Верховній Раді. Помер бранець Кремля Юрій Солошенко. Над Зайцевим протягом кількох годин літав безпілотник.