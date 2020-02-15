Итоговый выпуск новостей за 21:00: Выступление Зеленского в Мюнхене. Идеология "слуг народа"
В итоговом выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 21:00 – Президент Украины выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Владимир Зеленский отметил, война продолжается не просто в Украине, а в Европе. Партия "Слуга народа" на съезде 15 февраля 2020 года приняла свой новый устав, ведь предыдущая редакция морально устарела.
Также в выпуске:
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