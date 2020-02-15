Итоговый выпуск новостей за 21:00: Выступление Зеленского в Мюнхене. Идеология "слуг народа"

В итоговом выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 21:00 – Президент Украины выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Владимир Зеленский отметил, война продолжается не просто в Украине, а в Европе. Партия "Слуга народа" на съезде 15 февраля 2020 года приняла свой новый устав, ведь предыдущая редакция морально устарела.

Также в выпуске: Российская ФСБ задержала украинское судно в Азовском море. Жертвами коронавируса уже стали более полутора тысяч человек, зараженных – более 66 тысяч. Горные спасатели нашли туристов, которые потерялись в Карпатах. Львовские сурки подтвердили скорый приход весны.