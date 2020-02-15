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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Виступ Зеленського в Мюнхені. Нова ідеологія "слуг народу"

      Випуск новин

      У підсумковому випуску новин за 15 лютого станом на 21:00 – президент України виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Володимир Зеленський наголосив, війна триває не просто в Україні, а в Європі. Партія "Слуга народу" на з’їзді 15 лютого 2020 року ухвалила свій новий статут, адже попередня редакція морально застаріла.

      Також у випуску:

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      Теги: Слуга народу Мюнхенська конференція Володимир Зеленський Новини України Випуск новин
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