Підсумковий випуск новин за 21:00: Виступ Зеленського в Мюнхені. Нова ідеологія "слуг народу"

У підсумковому випуску новин за 15 лютого станом на 21:00 – президент України виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Володимир Зеленський наголосив, війна триває не просто в Україні, а в Європі. Партія "Слуга народу" на з’їзді 15 лютого 2020 року ухвалила свій новий статут, адже попередня редакція морально застаріла.

Також у випуску: Російська ФСБ затримала українське судно в Азовському морі. Жертвами коронавірусу вже стали понад півтори тисячі осіб, заражених – понад 66 тисяч. Гірські рятувальники відшукали туристів, які загубилися в Карпатах. Львівські бабаки підтвердили швидкий прихід весни.