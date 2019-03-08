Итоговый выпуск новостей за 21:00: вывод миллионов из Украины. Кандидаты в президенты

В итоговом выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 21:00 – в Австрии идет расследование в отношении сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через австрийский – в оффшоры. Из-за этого банки обанкротились, украинские вкладчики остались без денег, эти проблемы легли на фонд гарантирования вкладов Украины. ЦИК назвала окончательное количество кандидатов в президенты – 39.

Также в выпуске: "Цветы – клумбам, женщинам – права!": в городах Украины провели марши за права женщин. Оккупанты нарушили "весеннее перемирие", они используют артиллерию калибра в 152 миллиметра и висококалиберные минометы. 47 месяцев в тюрьме за уклонение от уплаты налогов – таким стал приговор суда для Пола Манафорта.