Підсумковий випуск новин за 21:00: Виведення мільйонів з України. Кандидати в президенти
У підсумковому випуску новин за 8 березня станом на 21:00 – в Австрії набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через австрійський – в офшори. Внаслідок таких дій банки збанкрутіли, українські вкладники лишились без грошей, і ці проблеми лягли на фонд гарантування вкладів України. У ЦВК назвали остаточну кількість кандидатів у президенти – 39.
Також у випуску:
"Квіти – клумбам, жінкам – права!": в містах України провели марші за права жінок.
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Джерело: 24 канал
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