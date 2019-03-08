Підсумковий випуск новин за 21:00: Виведення мільйонів з України. Кандидати в президенти

У підсумковому випуску новин за 8 березня станом на 21:00 – в Австрії набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через австрійський – в офшори. Внаслідок таких дій банки збанкрутіли, українські вкладники лишились без грошей, і ці проблеми лягли на фонд гарантування вкладів України. У ЦВК назвали остаточну кількість кандидатів у президенти – 39.

Також у випуску: "Квіти – клумбам, жінкам – права!": в містах України провели марші за права жінок. Окупанти порушили "весняне перемир'я", вони використовують артилерію калібру в 152 міліметри і висококаліберні міномети. 47 місяців у в'язниці за ухилення від сплати податків – таким став вирок суду для Пола Манафорта.