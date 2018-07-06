Итоговый выпуск новостей за 21:00: Взрыв миномета на Ровненщине. "Старый-новый Новичок"

В итоговом выпуске новостей за 6 июля по состоянию на 21:00 – в Ровненской области взорвался миномет "Молот" во время учений: трое бойцов погибли, девять ранены. Пострадать от "Новичка" может еще больше людей, заявляют в полиции Великобритании. Супружеская пара, которую нашли без сознания накануне – в больнице в тяжелом состоянии.

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