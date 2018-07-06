Підсумковий випуск новин за 21:00: Вибух міномета на Рівненщині. "Старий-новий Новічок"Випуск новин 81 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 6 липня станом на 21:00 – на Рівненщині вибухнув міномет "Молот" під час навчань: троє бійців загинули, дев'ятеро поранені. Постраждати від "Новічка" може ще більше людей, заявляють у поліції Великобританії. Подружня пара, яку знайшли непритомною напередодні, – непритомна у лікарні у важкому стані.
Також у випуску:
Снайпери бойовиків щодня стріляють по ЗСУ.
У Львові побудують сміттєпереробний комплекс.
Кому вигідно залишити Холодницького на посаді?
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі