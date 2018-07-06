Підсумковий випуск новин за 21:00: Вибух міномета на Рівненщині. "Старий-новий Новічок"

У підсумковому випуску новин за 6 липня станом на 21:00 – на Рівненщині вибухнув міномет "Молот" під час навчань: троє бійців загинули, дев'ятеро поранені. Постраждати від "Новічка" може ще більше людей, заявляють у поліції Великобританії. Подружня пара, яку знайшли непритомною напередодні, – непритомна у лікарні у важкому стані.

Також у випуску: Снайпери бойовиків щодня стріляють по ЗСУ. У Львові побудують сміттєпереробний комплекс. Кому вигідно залишити Холодницького на посаді?