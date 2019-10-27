Итоговый выпуск новостей за 21:00: Взрыв в "ДНР". Свадьба освобожденного моряка
В итоговом выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 21:00 – в оккупированном Донецке неизвестные взорвали вышку сепаратистского мобильного оператора "Феникс". Причиной взрыва в квазиреспублике назвали диверсию. Бывший пленник Кремля и военнопленный моряк, старший матрос буксира "Яны Капу" Виктор Беспальченко отпраздновал свадьбу на Херсонщине.
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