Підсумковий випуск новин за 21:00: Вибух у "ДНР". Весілля звільненого моряка

У підсумковому випуску новин за 26 жовтня станом на 21:00 – в окупованому Донецьку невідомі підірвали вишку сепаратистського мобільного оператора "Фенікс". Причиною вибуху у квазіреспубліці назвали диверсію. Колишній бранець Кремля та військовополонений моряк, старший матрос буксира "Яни Капу Віктор Беспальченко, відсвяткував весілля на Херсонщині.

Також у випуску: Президент США на спецконференції повідомив про ліквідацію лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. В аварії на Хмельниччині загинула ціла родина. Смертельна ДТП сталося зранку на трасі Житомир-Чернівці.