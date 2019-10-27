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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Вибух у "ДНР". Весілля звільненого моряка

      Випуск новин 42 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 26 жовтня станом на 21:00 – в окупованому Донецьку невідомі підірвали вишку сепаратистського мобільного оператора "Фенікс". Причиною вибуху у квазіреспубліці назвали диверсію. Колишній бранець Кремля та військовополонений моряк, старший матрос буксира "Яни Капу Віктор Беспальченко, відсвяткував весілля на Херсонщині.

      Також у випуску:

      Президент США на спецконференції повідомив про ліквідацію лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.

      В аварії на Хмельниччині загинула ціла родина. Смертельна ДТП сталося зранку на трасі Житомир-Чернівці.

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      Теги: Випуск новин Новини Херсона Війна на Донбасі
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