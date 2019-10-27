Підсумковий випуск новин за 21:00: Вибух у "ДНР". Весілля звільненого моряка
У підсумковому випуску новин за 26 жовтня станом на 21:00 – в окупованому Донецьку невідомі підірвали вишку сепаратистського мобільного оператора "Фенікс". Причиною вибуху у квазіреспубліці назвали диверсію. Колишній бранець Кремля та військовополонений моряк, старший матрос буксира "Яни Капу Віктор Беспальченко, відсвяткував весілля на Херсонщині.
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