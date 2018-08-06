Итоговый выпуск новостей за 21:00: Взрыв в Италии. Атака на украинское

В итоговом выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 21:00 – в Италии недалеко от аэропорта Болоньи прогремел мощный взрыв. Украинские группы массово атакуют боты, чаще всего под горячую руку попадают исполнители, которые занимают топовые позиции в чартах сети YouTube.

Также в выпуске: В Киев приехал бывший пленник Кремля Александр Костенко. Министерство инфраструктуры планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией. В Херсонском городском суде избрали меру пресечения нападавшему на Екатерину Гандзюк.