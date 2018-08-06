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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Вибух в Італії. Атака на українське

Випуск новин 90 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 6 серпня станом на 21:00 – в Італії неподалік аеропорту Болоньї прогримів потужний вибух. Українські гурти масово атакують боти, найчастіше під гарячу руку потрапляють виконавці, які займають топові позиції у чартах мережі YouTube.

Також у випуску:

До Києва приїхав колишній бранець Кремля Олександр Костенко.

Міністерство інфраструктури таки планує припинити залізничне сполучення з Росією.

У Херсонському міському суді обрали запобіжний захід нападнику на Катерину Гандзюк.

Теги: Випуск новин Соцмережі Вибух
Джерело: 24 канал
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