Підсумковий випуск новин за 21:00: Вибух в Італії. Атака на українське

У підсумковому випуску новин за 6 серпня станом на 21:00 – в Італії неподалік аеропорту Болоньї прогримів потужний вибух. Українські гурти масово атакують боти, найчастіше під гарячу руку потрапляють виконавці, які займають топові позиції у чартах мережі YouTube.

Також у випуску: До Києва приїхав колишній бранець Кремля Олександр Костенко. Міністерство інфраструктури таки планує припинити залізничне сполучення з Росією. У Херсонському міському суді обрали запобіжний захід нападнику на Катерину Гандзюк.