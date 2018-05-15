Итоговый выпуск новостей за 21:00: Задержание Вышинского. Переговоры относительно Донбасса

В итоговом выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 21:00 – СБУ задержала Кирилла Вышинского, руководителя агентства "РИА Новости Украина", которое публиковало антиукраинские материалы. Переговоры между Россией и США по поводу Донбасса повисли в воздухе, после январской встречи представителей стран не было никакой конкретики.

Также в выпуске: Кто из депутате не брезгует деньгами за голосование. Путин открыл Керченский мост. Украинские массовые акции в поддержку избирательной реформы.