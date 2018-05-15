Підсумковий випуск новин за 21:00: Затримання Вишинського. Перемовини щодо Донбасу
У підсумковому випуску новин за 15 травня станом на 21:00 – СБУ затримала Кирила Вишинського, керівника агенції "РИА Новости Украина", яка публікували антиукраїнські матеріали. Переговори між Росією та США щодо Донбасу зависли в повітрі, після січневої зустрічі представників країн не було жодної конкретики.
Також у випуску:
Хто з депутаті не гребує грошима за голосування.
Путін відкрив Керченський міст.
Українські масові акції на підтримку виборчої реформи.
Джерело: 24 Канал
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