Итоговый выпуск новостей за 21:00: Заявление Гриценко. Потери на фронте

В итоговом выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 21:00 – во Львове на "Марше единства ради спасения" кандидат в президенты Анатолий Гриценко впервые назвал, кого хотел бы видеть на посту премьер-министра – Андрея Садового. Под поселком Новомихайловка на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб медик 24 бригады имени короля Даниила Владимир Маркевич.

Также в выпуске: Создатели знаменитого сериала "Игра престолов" запустили квест – спрятали 6 оригинальных тронов ленты в разных уголках мира. Десятки тысяч британцев вышли на улицы и требуют нового референдума касательно Brexit. Под поселком Новомихайловка от пули вражеского снайпера погиб медик Владимир Маркевич.