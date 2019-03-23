Итоговый выпуск новостей за 21:00: Заявление Гриценко. Потери на фронте
В итоговом выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 21:00 – во Львове на "Марше единства ради спасения" кандидат в президенты Анатолий Гриценко впервые назвал, кого хотел бы видеть на посту премьер-министра – Андрея Садового. Под поселком Новомихайловка на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб медик 24 бригады имени короля Даниила Владимир Маркевич.
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Под поселком Новомихайловка от пули вражеского снайпера погиб медик Владимир Маркевич.
Источник: 24 канал
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