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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Заявление Гриценко. Потери на фронте

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 21:00 – во Львове на "Марше единства ради спасения" кандидат в президенты Анатолий Гриценко впервые назвал, кого хотел бы видеть на посту премьер-министра – Андрея Садового. Под поселком Новомихайловка на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб медик 24 бригады имени короля Даниила Владимир Маркевич.

      Также в выпуске:

      Создатели знаменитого сериала "Игра престолов" запустили квест – спрятали 6 оригинальных тронов ленты в разных уголках мира.

      Десятки тысяч британцев вышли на улицы и требуют нового референдума касательно Brexit.

      Под поселком Новомихайловка от пули вражеского снайпера погиб медик Владимир Маркевич.

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      Теги: Война на Донбассе Жертвы Новости Украины Анатолий Гриценко Андрей Садовой Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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