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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Заява Гриценка. Втрати на фронті

      Випуск новин 194 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 23 березня станом на 21:00 – у Львові на "Марші єдності заради порятунку" кандидат у президенти Анатолій Гриценко вперше назвав, кого хотів би бачити на посаді прем'єр-міністра – Андрія Садового. Під селищем Новомихайлівка на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув медик 24 бригади імені короля Данила Володимир Маркевич.

      Також у випуску:

      Творці знаменитого серіалу "Гра престолів" запустили квест – заховали 6 оригінальних тронів стрічки у різних куточках світу.

      Десятки тисяч британців вийшли на вулиці та вимагають нового референдуму щодо Brexit.

      Під селищем Новомихайлівка від кулі ворожого снайпера загинув медик Володимир Маркевич.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Випуск новин Анатолій Гриценко Андрій Садовий Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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