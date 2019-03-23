Підсумковий випуск новин за 21:00: Заява Гриценка. Втрати на фронті

У підсумковому випуску новин за 23 березня станом на 21:00 – у Львові на "Марші єдності заради порятунку" кандидат у президенти Анатолій Гриценко вперше назвав, кого хотів би бачити на посаді прем'єр-міністра – Андрія Садового. Під селищем Новомихайлівка на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув медик 24 бригади імені короля Данила Володимир Маркевич.

Також у випуску: Творці знаменитого серіалу "Гра престолів" запустили квест – заховали 6 оригінальних тронів стрічки у різних куточках світу. Десятки тисяч британців вийшли на вулиці та вимагають нового референдуму щодо Brexit. Під селищем Новомихайлівка від кулі ворожого снайпера загинув медик Володимир Маркевич.