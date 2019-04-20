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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Запрет протестов возле Нотр-Дама. Спасение ребенка

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 21:00 – "желтым жилетам" запретили протестовать возле Нотр-Дама. Однако две акции таки прошли возле собора Парижской Богоматери. В Мариуполе всем городом ищут деньги на спасение полугодовалого Богдана Фороста. Мальчик борется с редким заболеванием и, чтобы выздороветь, надо собрать не подъемную для его семьи сумму – 135 тысяч евро.

      Также в выпуске:

      Подозреваемых в убийстве журналистки в Северной Ирландии задержали.

      В американском Техасе правоохранители задержали двух девушек-подростков, которые планировали убийство по меньшей мере девяти человек.

      Французы молились за Нотр-Дам и даже собрали почти миллиард долларов на реконструкцию.

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      Теги: Новости Франции Пожар в Нотр-Даме Протесты "желтых жилетов" Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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