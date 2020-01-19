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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Запрет въезда российским актерам. Пожар в Чехии

      Выпуск новостей 101 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 19 января по состоянию на 21:00 – российских актеров, которым ранее СБУ разрешила въезд в Украину, не пустили на территорию страны украинские пограничники. В Чехии в доме для людей с инвалидностью произошел масштабный пожар. Восемь человек погибли, еще около 30 пострадали.

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      Теги: Новости Украины Новости России Чехия Выпуск новостей
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