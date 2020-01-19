Итоговый выпуск новостей за 21:00: Запрет въезда российским актерам. Пожар в Чехии
В итоговом выпуске новостей за 19 января по состоянию на 21:00 – российских актеров, которым ранее СБУ разрешила въезд в Украину, не пустили на территорию страны украинские пограничники. В Чехии в доме для людей с инвалидностью произошел масштабный пожар. Восемь человек погибли, еще около 30 пострадали.
Также в выпуске:
В течение всего дня тысячи людей с цветами шли к аэропорту "Борисполь", чтобы почтить память жертв авиакатастрофы самолета МАУ.
Три метра снега покрыли Запад Канады, где бушует мощный снежный шторм.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом России Владимиром Путиным на конференции в Берлине.
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