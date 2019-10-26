23:22
26 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Германия везет в Россию отходы. Кадыров стал рекордсменов
      Вєсті Кремля
      20:35, сегодня
      Вести.UA. Жир: Почему Луценко поехал в Лондон. Как Азаров готовится к Хэллоуину
      Вєсті.UA
      17:57, сегодня
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Зеленский в Золотом. Осужденный убил нацгвардейца

      Выпуск новостей 52 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 26 октября на 21:00 – в Золотом Владимир Зеленский пообщался с местными жителями и людьми, которые назвали себя добровольцами относительно разведения войск. Однако с последними общение получилось довольно эмоциональное. По дороге в тюрьму осужденный убил в поезде конвоира – 21-летнего нацгвардейца – чтобы сбежать на свободу.

      Также в выпуске:

      Суд арестовал заместителя мэра Днепра Бориса Филатова, которого подозревают в присвоении бюджетных средств на ремонте Нового моста.

      В Украине в течение недели зафиксировано 43 случая заболевания корью. Больше всего – в Херсонской, Днепропетровской и Черновицкой областях.

      Раненого во время перестрелки в Харькове прооперировали – угрозы жизни нет.

      Уже этой ночью украинцы смогут поспать подольше. Ведь часы переводят на час назад.

      blog_ava
      Добровольцы из Золотого: Зеленский отдал приказ выбросить нас
      сегодня
      3446
      Теги: Зеленский в Золотом СІЗО Криминальные новости Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 26 октября: скандал с Зеленским в Золотом, суд арестовал заместителя Филатова
      сегодня , 23:02 Главные новости 26 октября: скандал с Зеленским в Золотом, суд арестовал заместителя Филатова
      Андрій Шляхтін 66
      Як зберігати відчуття спокою та втримати баланс перед негативними думками: поради коуча
      сегодня , 22:00 Як зберігати відчуття спокою та втримати баланс перед негативними думками: поради коуча
      Блог Медіа 359
      Непривлекательная Россия и неинтересный Крым
      сегодня , 19:00 Непривлекательная Россия и неинтересный Крым
      Злой Одессит 9851
      Як покарає фракція "слуг народу" і при чому тут Олександр Дубінськй
      сегодня , 16:01 Як покарає фракція "слуг народу" і при чому тут Олександр Дубінськй
      Антон Голобородько 271
      Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      сегодня , 08:40 Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      Світові Медіа 1898
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук