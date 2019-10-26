Итоговый выпуск новостей за 21:00: Зеленский в Золотом. Осужденный убил нацгвардейца

В итоговом выпуске новостей за 26 октября на 21:00 – в Золотом Владимир Зеленский пообщался с местными жителями и людьми, которые назвали себя добровольцами относительно разведения войск. Однако с последними общение получилось довольно эмоциональное. По дороге в тюрьму осужденный убил в поезде конвоира – 21-летнего нацгвардейца – чтобы сбежать на свободу.

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