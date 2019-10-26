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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Зеленський в Золотому. Засуджений вбив нацгвардійця

      Випуск новин 141 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 26 жовтня станом на 21:00 – у Золотому Володимир Зеленський поспілкувався з місцевими жителями і людьми, які назвали себе добровольцями, щодо розведення військ. Однак з останніми спілкування вийшло доволі емоційне. По дорозі у в'язницю засуджений убив у потязі конвоїра – 21-річного нацгвардійця – аби втекти на свободу.

      Також у випуску:

      Суд заарештував заступника міського голови Дніпра Бориса Філатова, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів на ремонті Нового мосту.

      В Україні впродовж тижня зафіксовано 43 випадки захворювання на кір. Найбільше – у Херсонській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях.

      Пораненого під час перестрілки у Харкові прооперували – загрози життю немає.

      Вже цієї ночі українці зможуть поспати довше. Адже годинник переводять на годину назад.

      blog_ava
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      Теги: Зеленський у Золотому Випуск новин Кримінальні новини СІЗО
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