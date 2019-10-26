Підсумковий випуск новин за 21:00: Зеленський в Золотому. Засуджений вбив нацгвардійця

У підсумковому випуску новин за 26 жовтня станом на 21:00 – у Золотому Володимир Зеленський поспілкувався з місцевими жителями і людьми, які назвали себе добровольцями, щодо розведення військ. Однак з останніми спілкування вийшло доволі емоційне. По дорозі у в'язницю засуджений убив у потязі конвоїра – 21-річного нацгвардійця – аби втекти на свободу.

Також у випуску: Суд заарештував заступника міського голови Дніпра Бориса Філатова, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів на ремонті Нового мосту. В Україні впродовж тижня зафіксовано 43 випадки захворювання на кір. Найбільше – у Херсонській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Пораненого під час перестрілки у Харкові прооперували – загрози життю немає. Вже цієї ночі українці зможуть поспати довше. Адже годинник переводять на годину назад.