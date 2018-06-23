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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Жизнь Балуха под угрозой. Заселение Крыма россиянами

Выпуск новостей 69 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 23 июня по состоянию на 21:00 – Владимира Балуха перевели из тюрьмы в изолятор временного содержания, но там над ним издеваются за то, что он украинец. Балух голодает уже 97-ой день, его жизнь под угрозой. Крым заселяют жителями Сибири и Рязани, за 4 года аннексии Путин тайно переселил к оккупированного полуострова почти миллион россиян из глубинки.

Также в выпуске:

Сенцов отказался просить помилования у Путина.

Как с оккупированных РФ территорий приехать в Украину и стать студентом.

Эвакуация детей с гор из-за снега в Карпатах.

 

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Украина – Россия Новости Крыма Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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