Итоговый выпуск новостей за 21:00: Жизнь Балуха под угрозой. Заселение Крыма россиянами

В итоговом выпуске новостей за 23 июня по состоянию на 21:00 – Владимира Балуха перевели из тюрьмы в изолятор временного содержания, но там над ним издеваются за то, что он украинец. Балух голодает уже 97-ой день, его жизнь под угрозой. Крым заселяют жителями Сибири и Рязани, за 4 года аннексии Путин тайно переселил к оккупированного полуострова почти миллион россиян из глубинки.

Также в выпуске: Сенцов отказался просить помилования у Путина. Как с оккупированных РФ территорий приехать в Украину и стать студентом. Эвакуация детей с гор из-за снега в Карпатах.