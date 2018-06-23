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Підсумковий випуск новин за 21:00: Життя Балуха під загрозою. Заселення Криму росіянами

Випуск новин 182 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 23 червня станом на 21:00 – Володимира Балуха перевели із в'язниці в ізолятор тимчасового тримання, але там з нього знущаються через те, що він українець. Балух голодує вже 97-ий день, його життя під загрозою. Крим заселяють жителями Сибіру та Рязані, за 4 роки анексії Путін таємно переселив до окупованого півострова майже мільйон росіян з глибинки.

Також у випуску:

Сенцов відмовився просити помилування у Путіна.

Як з окупованих РФ територій приїхати до України і стати студентом.

Евакуація дітей із гір через сніг у Карпатах.

Теги: Новини України Випуск новин Українці в полоні РФ Новини Криму Україна – Росія Анексія Криму
Джерело: 24 канал
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