Підсумковий випуск новин за 21:00: Життя Балуха під загрозою. Заселення Криму росіянами

Підсумковий випуск новин за 21:00: Життя Балуха під загрозою. Заселення Криму росіянамиВипуск новин 182 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 23 червня станом на 21:00 – Володимира Балуха перевели із в'язниці в ізолятор тимчасового тримання, але там з нього знущаються через те, що він українець. Балух голодує вже 97-ий день, його життя під загрозою. Крим заселяють жителями Сибіру та Рязані, за 4 роки анексії Путін таємно переселив до окупованого півострова майже мільйон росіян з глибинки.
Також у випуску:
Сенцов відмовився просити помилування у Путіна.
Як з окупованих РФ територій приїхати до України і стати студентом.
Евакуація дітей із гір через сніг у Карпатах.
Джерело: 24 канал
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