Підсумковий випуск новин за 21:00: Життя Балуха під загрозою. Заселення Криму росіянами

У підсумковому випуску новин за 23 червня станом на 21:00 – Володимира Балуха перевели із в'язниці в ізолятор тимчасового тримання, але там з нього знущаються через те, що він українець. Балух голодує вже 97-ий день, його життя під загрозою. Крим заселяють жителями Сибіру та Рязані, за 4 роки анексії Путін таємно переселив до окупованого півострова майже мільйон росіян з глибинки.

Також у випуску: Сенцов відмовився просити помилування у Путіна. Як з окупованих РФ територій приїхати до України і стати студентом. Евакуація дітей із гір через сніг у Карпатах.