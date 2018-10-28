Итоговый выпуск новостей за 21:00:Российский религиозный террор. Объединительный церковный собор

В итоговом выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 21:00 – на оккупированных территориях боевики устроили террор для верующих, ведь признают только РПЦ. Всех, кто отказывается поддерживать "православную державу", запугивают и даже убивают. В ноябре в Софийском соборе может собраться долгожданный Объединительный собор, который должен стать последним шагом к получению Томоса.

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