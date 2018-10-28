Підсумковий випуск новин за 21:00: Російський релігійний терор. Об'єднавчий церковний собор

У підсумковому випуску новин за 28 жовтня станом на 21:00 – на окупованих територіях бойовики влаштували терор для вірян, адже визнають лише РПЦ. Усіх, хто відмовляється підтримувати "православну державу", залякують і навіть убивають. У листопаді в Софійському соборі може зібратися довгоочікуваний Об'єднавчий собор, який має стати останнім кроком до отримання Томосу.

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