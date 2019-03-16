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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Итоговый выпуск новостей за 21: 00: протесты "Нацкорпуса". Антирейтинг Путина

      Выпуск новостей 75 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 21:00 – на Майдане Незалежности в Киеве активисты "Нацкорпуса" и "Национальных дружин" провели очередную акцию с требованием справедливо наказать виновных в хищениях в "Укроборонпроме". Рейтинг президента России Владимира Путина худший за последние 15 лет, он снизился до 32%.

      Также в выпуске:

      В Париже проходит очередная акция желтых жилетов. На протест вышло более 8 тысяч человек, среди них полторы тысячи ультрас.

      На передовой погиб один украинский военный.

      Двое 13-летних детей во Львове отравились угарным газом.

       

       
       
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      Теги: Новости России Владимир Путин Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме Протесты Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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