Итоговый выпуск новостей за 21: 00: протесты "Нацкорпуса". Антирейтинг Путина

В итоговом выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 21:00 – на Майдане Незалежности в Киеве активисты "Нацкорпуса" и "Национальных дружин" провели очередную акцию с требованием справедливо наказать виновных в хищениях в "Укроборонпроме". Рейтинг президента России Владимира Путина худший за последние 15 лет, он снизился до 32%.

Также в выпуске: В Париже проходит очередная акция желтых жилетов. На протест вышло более 8 тысяч человек, среди них полторы тысячи ультрас. На передовой погиб один украинский военный. Двое 13-летних детей во Львове отравились угарным газом.