Підсумковий випуск новин за 21:00: Протести "Нацкорпусу". Антирейтинг Путіна
У підсумковому випуску новин за 16 березня станом на 21:00 – на Майдані Незалежності у Києві активісти "Нацкорпусу" та "Національних дружин" провели чергову акцію із вимогою справедливо покарати винних у розкраданнях в "Укроборонпромі". Рейтинг президента Росії Володимира Путіна найгірший за останні 15 років, він знизився до 32%.
Також у випуску:
У Парижі відбувається чергова акція жовтих жилетів. На протест вийшло понад 8 тисяч людей, серед них півтори тисячі ультрас.
На передовій загинув один український військовий.
Двоє 13-річних дітей у Львові отруїлись чадним газом.
Джерело: 24 канал
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