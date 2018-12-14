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      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
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      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Взрыв газа в Фастове. Подкуп избирателей

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 14 декабря по состоянию на 22:00 – в Фастове на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв газа. Предвыборная кампания официально еще не стартовала, однако депутаты уже начали "благотворительными" продуктовыми наборами бороться за голоса и приверженность украинцев.

      Также в выпуске:

      НАПК нашла 45 несоответствий в проверенных декларациях чиновников.

      В Запорожской области судья показала фигу на заседании.

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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