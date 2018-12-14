Итоговый выпуск новостей за 22:00: Взрыв газа в Фастове. Подкуп избирателей
В итоговом выпуске новостей за 14 декабря по состоянию на 22:00 – в Фастове на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв газа. Предвыборная кампания официально еще не стартовала, однако депутаты уже начали "благотворительными" продуктовыми наборами бороться за голоса и приверженность украинцев.
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Источник: 24 канал
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