Итоговый выпуск новостей за 22:00: Взрыв газа в Фастове. Подкуп избирателей

В итоговом выпуске новостей за 14 декабря по состоянию на 22:00 – в Фастове на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв газа. Предвыборная кампания официально еще не стартовала, однако депутаты уже начали "благотворительными" продуктовыми наборами бороться за голоса и приверженность украинцев.

Также в выпуске: НАПК нашла 45 несоответствий в проверенных декларациях чиновников. В Запорожской области судья показала фигу на заседании.