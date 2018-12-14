Підсумковий випуск новин за 22:00: Вибух газу у Фастові. Підкуп виборців

У підсумковому випуску новин за 14 грудня станом на 22:00 – у Фастові на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух газу. Передвиборча кампанія офіційно ще не стартувала, проте депутати вже почали "благодійними" продуктовими наборами змагатися за голоси та прихильність українців.

Також у випуску: НАЗК знайшла 45 невідповідностей у перевірених деклараціях високопосадовців. У Запорізькій області суддя показала дулю на засіданні.