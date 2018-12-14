Підсумковий випуск новин за 22:00: Вибух газу у Фастові. Підкуп виборців
У підсумковому випуску новин за 14 грудня станом на 22:00 – у Фастові на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух газу. Передвиборча кампанія офіційно ще не стартувала, проте депутати вже почали "благодійними" продуктовими наборами змагатися за голоси та прихильність українців.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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