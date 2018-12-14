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      ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Вибух газу у Фастові. Підкуп виборців

      Випуск новин 106 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 14 грудня станом на 22:00 – у Фастові на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух газу. Передвиборча кампанія офіційно ще не стартувала, проте депутати вже почали "благодійними" продуктовими наборами змагатися за голоси та прихильність українців.

      Також у випуску:

      НАЗК знайшла 45 невідповідностей у перевірених деклараціях високопосадовців. 

      У Запорізькій області суддя показала дулю на засіданні.

      Теги: Новини України Випуск новин Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 14 грудня
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