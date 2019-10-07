Итоговый выпуск новостей за 22:00: Арест Пашинского. Отмена разведения войск

В итоговом выпуске новостей за 6 октября по состоянию на 22:00 – два месяца под стражей без права внесения залога – такую меру пресечения избрал Печерский райсуд для бывшего нардепа Сергея Пашинского. Разведение войск в Золотом и Петровском откладывается. Боевики нарушили главное условие и открыли огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины.

Также в выпуске: Во Львове включили отопление в школах, садиках, больницах и поликлиниках. Следствие по делу авиакатастрофы самолета Ан12 подо Львовом обнародовало четыре версии причины трагедии. В Харькове суд вынес приговор обвиняемому в подрыве патриотического рок-паба в 2014 году – 11 лет тюрьмы.