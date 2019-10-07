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      СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Арест Пашинского. Отмена разведения войск

      Выпуск новостей 91 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 6 октября по состоянию на 22:00 – два месяца под стражей без права внесения залога – такую меру пресечения избрал Печерский райсуд для бывшего нардепа Сергея Пашинского. Разведение войск в Золотом и Петровском откладывается. Боевики нарушили главное условие и открыли огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины.

      Также в выпуске:

      Во Львове включили отопление в школах, садиках, больницах и поликлиниках.

      Следствие по делу авиакатастрофы самолета Ан12 подо Львовом обнародовало четыре версии причины трагедии.

      В Харькове суд вынес приговор обвиняемому в подрыве патриотического рок-паба в 2014 году – 11 лет тюрьмы.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Формула Штайнмайера Война на Донбассе Разведение войск Судьи Сергей Пашинский Выпуск новостей
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