Итоговый выпуск новостей за 22:00: Арест Пашинского. Отмена разведения войск
В итоговом выпуске новостей за 6 октября по состоянию на 22:00 – два месяца под стражей без права внесения залога – такую меру пресечения избрал Печерский райсуд для бывшего нардепа Сергея Пашинского. Разведение войск в Золотом и Петровском откладывается. Боевики нарушили главное условие и открыли огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины.
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