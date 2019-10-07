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      СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Арешт Пашинського. Відміна розведення військ

      Випуск новин 201 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 6 жовтня станом на 22:00 – два місяці під вартою без права внесення застави – такий запобіжний захід обрав Печерський райсуд для колишнього нардепа Сергія Пашинського. Розведення військ у Золотому та Петрівському відкладається. Бойовики порушили головну умову і відкрили вогонь в бік позицій Збройних сил України.

      Також у випуску:

      У Львові увімкнули опалення – у школах, садочках, лікарнях та поліклініках.

      Слідство у справі авіакатастрофи літака Ан12 під Львовом оприлюднило чотири версії причини трагедії. 

      В Харкові суд виніс вирок обвинуваченій у підриві патріотичного рок-пабу у 2014 році – 11 років тюрми.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Випуск новин Сергій Пашинський Судді Розведення військ
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