Підсумковий випуск новин за 22:00: Арешт Пашинського. Відміна розведення військ

У підсумковому випуску новин за 6 жовтня станом на 22:00 – два місяці під вартою без права внесення застави – такий запобіжний захід обрав Печерський райсуд для колишнього нардепа Сергія Пашинського. Розведення військ у Золотому та Петрівському відкладається. Бойовики порушили головну умову і відкрили вогонь в бік позицій Збройних сил України.

Також у випуску: У Львові увімкнули опалення – у школах, садочках, лікарнях та поліклініках. Слідство у справі авіакатастрофи літака Ан12 під Львовом оприлюднило чотири версії причини трагедії. В Харкові суд виніс вирок обвинуваченій у підриві патріотичного рок-пабу у 2014 році – 11 років тюрми.