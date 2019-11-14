Итоговый выпуск новостей за 22:00: Арест полмиллиона евро Онищенко. Срыв отопительного сезона

В итоговом выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 22:00 – Антикоррупционный суд арестовал полмиллиона евро скандального экс-нардепа Александра Онищенко. Эти деньги он потратил на покупку лошади. Срыв отопительного сезона на Львовщине. Тридцать тысяч жителей Нового Роздола до сих пор без тепла.

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