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      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Арешт пів мільйона євро Онищенка. Зрив опалюваного сезону

      Випуск новин 165 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 14 листопада станом на 22:00 – Антикорупційний суд арештував пів мільйона євро скандального екснардепа Олександра Онищенка. Ці гроші він витратив на купівлю коня. Зрив опалюваного сезону на Львівщині. Тридцять тисяч жителів Нового Роздолу досі без тепла.

      Також у випуску:

      Від сильних снігопадів до повені. У Європі негода дошкуляє жителям одразу чотирьох країн. У гірських районах Австрії та Словенії техніка не встигає розчищати дороги від снігу.

      Парламент ухвалив державний бюджет на 2020 рік. Менш як дві години знадобилося депутатам, аби ухвалити кошторис, за яким українці житимуть упродовж наступного року.

      blog_ava
      Бюджет-2020: який курс долара заклали в держбюджет
      сьогодні
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      Теги: Новини України Випуск новин Олександр Онищенко Антикорупційний суд
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