Підсумковий випуск новин за 22:00: Арешт пів мільйона євро Онищенка. Зрив опалюваного сезону

У підсумковому випуску новин за 14 листопада станом на 22:00 – Антикорупційний суд арештував пів мільйона євро скандального екснардепа Олександра Онищенка. Ці гроші він витратив на купівлю коня. Зрив опалюваного сезону на Львівщині. Тридцять тисяч жителів Нового Роздолу досі без тепла.

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Від сильних снігопадів до повені. У Європі негода дошкуляє жителям одразу чотирьох країн. У гірських районах Австрії та Словенії техніка не встигає розчищати дороги від снігу.

Парламент ухвалив державний бюджет на 2020 рік. Менш як дві години знадобилося депутатам, аби ухвалити кошторис, за яким українці житимуть упродовж наступного року.