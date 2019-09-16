Итоговый выпуск новостей за 22:00: Бюджет на 2020 год. Дело против Супрун

В итоговом выпуске новостей за 16 сентября по состоянию на 22:00 – уже 20 сентября бюджет на 2020 год будет рассмотрен в парламенте. Накануне премьер-министр представил основные цифры документа. Предыдущий министр Ульяна Супрун заявила, что ГБР открыло уголовное производство против ведомства. Но пока никаких сообщений по этому поводу на официальных ресурсах ГБР нет.

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Боевика так называемой "ДНР" Романа Джумаева убили утром 16 сентября. Неизвестные позвонили в дверь его квартиры и открыли огонь.

Участники первого харьковского прайда рассказали, как накануне на них устроили охоту. Возмущенные шествием представителей ЛГБТ сообщества люди нападали даже на случайных прохожих.

Во Львове активисты провели акцию в поддержку узников Кремля. На площади Рынок расставили 86 капканов, которые символизируют количество политзаключенных, арестованных российскими властями.

"Найти и привлечь к ответственности заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе" – с таким призывом к новой украинской власти обратились журналисты.

На Львовщине съехались три с половиной тысячи военных из стран-членов НАТО. Там стартовали самые масштабные международные военные учения в Украине Rapid Trident.