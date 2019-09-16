Підсумковий випуск новин за 22:00: Бюджет на 2020 рік. Справа проти Супрун

У підсумковому випуску новин за 16 вересня станом на 22:00 – уже 20 вересня бюджет на 2020 рік розглядатимуть у парламенті. Напередодні Прем'єр-міністр презентував основні цифри документу. Попередня міністерка Уляна Супрун заявила, що ДБР відкрило кримінальне провадження проти відомства. Та поки ніяких повідомлень щодо цього на офіційних ресурсах ДБР немає.

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