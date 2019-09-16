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      БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНА РАДА
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Бюджет на 2020 рік. Справа проти Супрун

      Випуск новин 124 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 16 вересня станом на 22:00 – уже 20 вересня бюджет на 2020 рік розглядатимуть у парламенті. Напередодні Прем'єр-міністр презентував основні цифри документу. Попередня міністерка Уляна Супрун заявила, що ДБР відкрило кримінальне провадження проти відомства. Та поки ніяких повідомлень щодо цього на офіційних ресурсах ДБР немає.

      Також у випуску:

      Бойовика так званої "ДНР" Романа Джумаєва вбили зранку 16 вересня. Невідомі подзвонили у двері його квартири, і відкрили вогонь.

      Учасники першого харківського прайду розповіли, як напередодні на них влаштували полювання. Обурені ходою представників ЛГБТ спільноти, люди нападали навіть на випадкових перехожих.

      Львові активісти провели акцію на підтримку в'язнів Кремля. На площі Ринок розставили 86 капканів, які символізують кількість політв'язнів заарештованих російською владою.

      "Знайти та притягнути до відповідальності замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе" – з таким закликом до нової української влади звернулись журналісти.

      На Львівщину з'їхались три з половиною тисячі військових з країн-членів НАТО. Там стартували наймасштабніші міжнародні військові навчання в Україні Rapid Trident.

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      Теги: Новини України Випуск новин Бюджет Бюджет 2020 Уляна Супрун
      Джерело: 24 канал
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