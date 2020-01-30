Итоговый выпуск новостей за 22:00: Блокирование "ботофермы". Освобождение пленницы Кремля

В итоговом выпуске новостей за 22:00 – Служба безопасности Украины заблокировала деятельность "ботофермы", которую граждане России и переселенцы из временно оккупированных территорий организовали в Киеве. В Москве освободили израильтянку Наама Иссахар. Девушка провела в российской тюрьме десять месяцев по обвинению в контрабанде наркотиков.

Также в выпуске: В Украину вернулись более 150 туристов, отдыхавших на острове Хайнань в Китае. В Киеве появились борды с текстом "Россия – наш главный стратегический партнер". Киев занял третье место по показателям пробок в Европе. Американским исследователям из Национального научного фонда США впервые удалось увидеть около пульсирующую поверхность Солнца.