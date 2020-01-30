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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Блокирование "ботофермы". Освобождение пленницы Кремля

      Выпуск новостей 38 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 22:00 – Служба безопасности Украины заблокировала деятельность "ботофермы", которую граждане России и переселенцы из временно оккупированных территорий организовали в Киеве. В Москве освободили израильтянку Наама Иссахар. Девушка провела в российской тюрьме десять месяцев по обвинению в контрабанде наркотиков.

      Также в выпуске:

      В Украину вернулись более 150 туристов, отдыхавших на острове Хайнань в Китае.

      В Киеве появились борды с текстом "Россия – наш главный стратегический партнер".

      Киев занял третье место по показателям пробок в Европе.

      Американским исследователям из Национального научного фонда США впервые удалось увидеть около пульсирующую поверхность Солнца.

      Засунь себе в ж*пу Ростов, – боец ВСУ жестко ответил водителю автобуса в Россию
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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Служба безопасности Украины Новости Израиля Выпуск новостей
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