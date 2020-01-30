Підсумковий випуск новин за 22:00: Заблокування "ботоферми". Звільнення полоненки Кремля

У підсумковому випуску новин за 30 січня станом на 22:00 – Служба безпеки України заблокувала діяльність "ботоферми", яку громадяни Росії і переселенці з тимчасово окупованих територій організували в Києві. У Москві звільнили ізраїльтянку Наам Іссахар. Дівчина провела в російській в'язниці десять місяців через звинувачення в контрабанді наркотиків.

Також у випуску: До України повернулися понад 150 туристів, які відпочивали на острові Хайнань у Китаї. У Києві з'явилися борди з текстом "Росія – наш головний стратегічний партнер". Київ посів третє місце за показниками заторів у Європі. Американським дослідникам з Національного наукового фонду США вперше вдалося побачити близько пульсуючу поверхню Сонця.