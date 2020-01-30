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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Заблокування "ботоферми". Звільнення полоненки Кремля

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 30 січня станом на 22:00 – Служба безпеки України заблокувала діяльність "ботоферми", яку громадяни Росії і переселенці з тимчасово окупованих територій організували в Києві. У Москві звільнили ізраїльтянку Наам Іссахар. Дівчина провела в російській в'язниці десять місяців через звинувачення в контрабанді наркотиків.

      Також у випуску:

      До України повернулися понад 150 туристів, які відпочивали на острові Хайнань у Китаї.

      У Києві з'явилися борди з текстом "Росія – наш головний стратегічний партнер".

      Київ посів третє місце за показниками заторів у Європі.

      Американським дослідникам з Національного наукового фонду США вперше вдалося побачити близько пульсуючу поверхню Сонця.

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      Теги: Україна – Росія Новини України Випуск новин Новини Росії Новини Ізраїля Служба безпеки України
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