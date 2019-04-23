Итоговый выпуск новостей за 22:00: ЦИК подсчитала 100% голосов. Зеленский против Путина

В итоговом выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 22:00 – Центральная избирательная комиссия обработал 100% электронных протоколов. Во втором туре проголосовали почти 18,5 миллионов украинцев, что меньше, чем в первом. В России не спешат поздравлять Владимира Зеленского, но уже прогнозируют, как могут развиваться отношения между странами.

Также в выпуске: Сценарии роспуска Верховной Рады. Председатель Тернопольской ОГА заявил, что уходит в отставку. Генпрокуратура вызвала на допрос друзей Порошенко.

Источник: 24 канал