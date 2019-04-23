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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: ЦИК подсчитала 100% голосов. Зеленский против Путина

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 22:00 – Центральная избирательная комиссия обработал 100% электронных протоколов. Во втором туре проголосовали почти 18,5 миллионов украинцев, что меньше, чем в первом. В России не спешат поздравлять Владимира Зеленского, но уже прогнозируют, как могут развиваться отношения между странами.

      Также в выпуске:

      Сценарии роспуска Верховной Рады.

      Председатель Тернопольской ОГА заявил, что уходит в отставку.

      Генпрокуратура вызвала на допрос друзей Порошенко.

      blog_ava
      Кто поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах
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      Теги: Владимир Путин Новости Украины Владимир Зеленский ЦИК Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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