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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: ЦВК підрахували 100% голосів. Зеленський проти Путіна

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 23 квітня станом на 22:00 – Центральна виборча комісія опрацював 100% електронних протоколів. У другому турі проголосували майже 18,5 мільйонів українців, що менше, ніж у першому. В Росії не поспішають вітати Володимира Зеленського, але вже прогнозують, як можуть розвиватися відносини між країнами.

      Також у випуску:

      Сценарії розпуску Верховної Ради.

      Голова Тернопільської ОДА заявив, що йде у відставку.

      Генпрокуратура викликала на допит друзів Порошенка.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Володимир Путін Випуск новин ЦВК
      Джерело: 24 канал
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