Итоговый выпуск новостей за 22:00: Дебаты на "Олимпийском". Команда Зеленского

В итоговом выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 22:00 – кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко встретились на дебаты на стадионе "Олимпийский". Однако это было более феерическое шоу с перлами кандидатов, чем классические дебаты. Зеленский же представил свою команду. Среди ее членов есть и такие, которые ранее имели опыт в управление страной, а также новенькие.

Также в выпуске: Боевики второй день подряд нарушают Пасхальное перемирие. Заминированный зал и один кандидат: на Общественном прошли официальные дебаты. В Харькове работает бесплатный реабилитационный центр для военных и их семей.

Источник: 24 канал