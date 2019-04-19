23:37
19 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Почему россиян пугают украинские бюстгалтеры. Убийственный рэп в РФ
      Вєсті Кремля
      23:25, сегодня
      Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение
      Вєсті.UA
      22:20, сегодня
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Дебаты на "Олимпийском". Команда Зеленского

      Выпуск новостей 85 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 22:00 – кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко встретились на дебаты на стадионе "Олимпийский". Однако это было более феерическое шоу с перлами кандидатов, чем классические дебаты. Зеленский же представил свою команду. Среди ее членов есть и такие, которые ранее имели опыт в управление страной, а также новенькие.

      Также в выпуске:

      Боевики второй день подряд нарушают Пасхальное перемирие.

      Заминированный зал и один кандидат: на Общественном прошли официальные дебаты.

      В Харькове работает бесплатный реабилитационный центр для военных и их семей.

      blog_ava
      Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
      сегодня
      1434
      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Дебаты Зеленского и Порошенко Владимир Зеленский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Почему застрелился экс-президент Перу
      сегодня , 23:00 Почему застрелился экс-президент Перу
      Іван Яковина 60
      П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      сегодня , 22:00 П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      Костянтин Шкабара 2925
      Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      сегодня , 21:01 Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      Блог Соцмережі 6400
      Леонид Кравчук о выборах президента, дебатах и третьем Майдане
      сегодня , 20:00 Леонид Кравчук о выборах президента, дебатах и третьем Майдане
      Світлана Попова 1462
      Обещания Зеленского: насколько реально их выполнить
      сегодня , 19:30 Обещания Зеленского: насколько реально их выполнить
      558
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей за 16:00: Кандидаты в президенты проголосовали. Выборы в России
       31 марта , 16:42
      Выпуск новостей 31 октября по состоянию на 16:00
       31 октября 2014 , 17:58
      Выпуск новостей 27 октября по состоянию на 18:00
       27 октября 2015 , 18:46
      Выпуск новостей за 09:00: Аферы Кононенко в энергетике. Новости с фронта
       29 марта , 09:32
      Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Вспышка кори в США
       11 апреля , 10:02
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук