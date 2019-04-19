Итоговый выпуск новостей за 22:00: Дебаты на "Олимпийском". Команда Зеленского
В итоговом выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 22:00 – кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко встретились на дебаты на стадионе "Олимпийский". Однако это было более феерическое шоу с перлами кандидатов, чем классические дебаты. Зеленский же представил свою команду. Среди ее членов есть и такие, которые ранее имели опыт в управление страной, а также новенькие.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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