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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Девушка замерзла насмерть. 13 лет заключения Януковичу

      Выпуск новостей 54 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 24 января по состоянию на 22:00 – на Житомирщине водитель автобуса посреди ночи высадил 20-летнюю девушку на дороге, потому что у той не было денег на проезд. Ирина Дворецкая заблудилась и замерзла насмерть. 4-го президента Украины осудили на 13 лет тюрьмы. Суд признал виновным Виктора Януковича в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

      Также в выпуске:

      ПАСЕ признала, что россияне должны относиться к украинским морякам, как к военнопленным.

      На Киевщине 12 детей пострадали от неизвестного вещества во время поездки в автобусе, трое – в реанимации.

      Четвертая годовщина со дня, когда боевики расстреляли из "Градов" жилой район Мариуполя.

      Теги: Судьи Новости Житомира Жертвы Виктор Янукович Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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