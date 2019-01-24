Итоговый выпуск новостей за 22:00: Девушка замерзла насмерть. 13 лет заключения Януковичу

В итоговом выпуске новостей за 24 января по состоянию на 22:00 – на Житомирщине водитель автобуса посреди ночи высадил 20-летнюю девушку на дороге, потому что у той не было денег на проезд. Ирина Дворецкая заблудилась и замерзла насмерть. 4-го президента Украины осудили на 13 лет тюрьмы. Суд признал виновным Виктора Януковича в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

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Четвертая годовщина со дня, когда боевики расстреляли из "Градов" жилой район Мариуполя.