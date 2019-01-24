Підсумковий випуск новин за 22:00: Дівчина замерзла на смерть. 13 років ув'язнення Януковичу

У підсумковому випуску новин за 24 січня станом на 22:00 – на Житомирщині водій автобуса посеред ночі висадив 20-річну дівчину на дорогу, бо в тієї не було грошей на проїзд. Ірина Дворецька заблукала і замерзла на смерть. 4-го президента України засудили на 13 років в'язниці. Суд визнав винним Віктора Януковича в державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

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Четверта річниця від дня, коли бойовики розстріляли з "Градів" житловий район Маріуполя.