Итоговый выпуск новостей за 22:00: Допрос священников УПЦ МП. Украинский флот
В итоговом выпуске за 5 декабря по состоянию на 22:00 – 5 декабря СБУ вызвало на допрос 12 священников московского патриархата в рамках уголовных производств о государственной измене и разжигании межконфессиональной вражды. После агрессии России в Керченском проливе украинское военное командование заговорило о том, что есть стратегия развития МВД, а также огромные перспективы.
Также в выпуске:
Из-за сбоя на сайте "Укрзализницы" билеты некоторых пассажиров были аннулированы.
Президент Украины назвал точную дату, когда состоится Объединительный собор, на котором выберут предстоятеля Украинской поместной церкви и утвердят ее устав.
Источник: 24 канал
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