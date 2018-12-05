Итоговый выпуск новостей за 22:00: Допрос священников УПЦ МП. Украинский флот

В итоговом выпуске за 5 декабря по состоянию на 22:00 – 5 декабря СБУ вызвало на допрос 12 священников московского патриархата в рамках уголовных производств о государственной измене и разжигании межконфессиональной вражды. После агрессии России в Керченском проливе украинское военное командование заговорило о том, что есть стратегия развития МВД, а также огромные перспективы.

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